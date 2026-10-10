Graz und Berlin: Wien ist anders

Wohingegen ÖVP und Neos mit jeweils nur 7 Prozent ziemlich schwächeln, weshalb Ludwig bei den kommenden Wahlen die Koalitionspartner fehlen könnten. Mit den Freiheitlichen darf er nach offizieller Parteilinie nicht. Mit den derzeit erstarkten Grünen will er aufgrund schlechter Erfahrungen nicht. Und mit den Kommunisten, sollten diese tatsächlich in den Landtag kommen, wird es wohl nicht reichen.