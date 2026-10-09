„Zweitwichtigste Verpflichtung der Klubgeschichte“

Die Euphorie über Neuzugang David Alaba ist spürbar bei Udinese Calcio, die Erwartungen an den Abwehr-Routinier groß. Wenn es nach DAZN-Experte Alessandro Vescini geht, ist der Transfer des Wieners sogar die zweitwichtigste Verpflichtung der Vereinsgeschichte.
Lange hatte er sich mit seiner Entscheidung Zeit gelassen, ehe es am 24. September offiziell bestätigt wurde: David Alaba spielt ab sofort bei Udinese Calcio in der Serie A.
Neben der Aufgabe, die Abwehrkette des Tabellen-13. zu stabilisieren, will der ÖFB-Kapitän bei seinem neuen Verein eine Führungsrolle annehmen, junge Spieler an der Hand nehmen und Verantwortung übernehmen.
Von 1983 bis 1985 kickte Zico für Udinese Calcio:
In Udine blickt man Alabas Debüt gespannt entgegen, groß ist die Vorfreude auf den Input des ehemaligen Bayern- und Real-Profis. „Wenn man den Namen des Spielers, seine bisherige Karriere und das Prestige betrachtet, das er zu Udinese mitbringt, dann ist er nach Zico die zweitwichtigste Verpflichtung in der Geschichte des Vereins“, wird der 34-Jährige von Vescini sogar mit einer brasilianischen Legende verglichen. Bereits am Montag könnten die Udinese-Fans erstmals in den Genuss kommen, Alaba in ihren Farben kicken zu sehen, wenn die „Le Zebrette“ bei der AC Florenz gastieren.
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