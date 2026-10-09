„Zweitwichtigste Verpflichtung der Klubgeschichte“

In Udine blickt man Alabas Debüt gespannt entgegen, groß ist die Vorfreude auf den Input des ehemaligen Bayern- und Real-Profis. „Wenn man den Namen des Spielers, seine bisherige Karriere und das Prestige betrachtet, das er zu Udinese mitbringt, dann ist er nach Zico die zweitwichtigste Verpflichtung in der Geschichte des Vereins“, wird der 34-Jährige von Vescini sogar mit einer brasilianischen Legende verglichen. Bereits am Montag könnten die Udinese-Fans erstmals in den Genuss kommen, Alaba in ihren Farben kicken zu sehen, wenn die „Le Zebrette“ bei der AC Florenz gastieren.