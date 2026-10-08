Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rot-weiß-rote Premiere

Alaba-Wechsel: „Auf ihn wird viel Arbeit zukommen“

Serie A
08.10.2026 06:01
David Alaba bei seiner Präsentation in Udine
David Alaba bei seiner Präsentation in Udine(Bild: facebook/UdineseCalcio1896)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

David Alaba könnte nächsten Montag beim Auswärtsspiel gegen Torino der erste Österreicher sein, der für Udinese Calcio in der Serie A aufläuft. „Auf ihn wird sehr viel Arbeit zukommen“, betont Ex-Kicker Michael Hatz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

David Alaba wird bei Udinese Calcio für eine rot-weiß-rote Premiere sorgen. Denn Alexander Manninger (war nur kurz in Udine) und Sebastian Prödl (er kam verletzt zum Klub, dann brach Corona aus) bestritten kein Pflichtspiel für die Schwarz-Weißen. Robert Schramseis jun. absolvierte in der Saison 1947/48 immerhin 17 Matches – allerdings in der Serie B. Der frühere Italien-Legionär Michael Hatz (Reggiana, Lecce) meint: „Es ist eine coole Geschichte für David. Udinese Calcio ist ein sehr gut geführter, stabiler Verein. Und auch für seine Familie passt es dort sicher super. Die Gegend ist ein Traum.“

Zum Sportlichen sagt Hatz: „Es wird viel Arbeit auf ihn zukommen. Die Serie A ist nach dem ersten Drittel der Tabelle sehr ausgeglichen. Aber ich bin überzeugt, dass er mit seiner Qualität sehr helfen kann.“

Lesen Sie auch:
Der Empfang für David Alaba bei Udinese war euphorisch, jetzt will der Wiener in der ...
Viel Lob nach Wechsel
David Alaba? „Eine Ehre, ihn bei uns zu haben!“
07.10.2026
Versinkt fast im Boden
Alaba? „Oh mein Gott!“ Arnautovic sorgt für Lacher
06.10.2026
Völlig neues Kapitel
Alaba-Position? „Da kann ich am meisten beitragen“
06.10.2026
Gründe für Wechsel
Königstransfer Alaba: „Ich kann es kaum erwarten!“
06.10.2026

„Er kann den Unterschied ausmachen“
Ex-Roma-Torhüter Michael Konsel nickt: „David kann den Unterschied ausmachen. Sie brauchen ihn dringend. Mehr Punkte und weniger Gegentore sind die kurzfristigen Ziele. Deswegen wurde er geholt.“ Die Rapid-Legende sagt weiters: „Ich denke, dass auch viele Österreicher sich nun Heimspiele in Udine anschauen. Ich bin auf jeden Fall am 31. Oktober gegen die Roma im Stadion.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Serie A
08.10.2026 06:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
204.934 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
115.302 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
104.509 mal gelesen
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1558 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1266 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1192 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Mehr Serie A
Nach Knieverletzung
Erleichterung: ÖFB-Legionär kehrt auf Rasen zurück
Einigung mit Topklub
Zukunftsentscheidung! Kane kurz vor Unterschrift
ÖFB-Goalie vor Einsatz
Einser verletzt! Winkt Schlager Debüt in Bremen?
Siebenstelliger Betrag
FC Bayern wird nach DFB-Debüt zur Kasse gebeten
Nach Bayern-Zeit
Kane denkt an Doppel-Karriere in MLS und NFL

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf