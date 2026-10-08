Alaba-Wechsel: „Auf ihn wird viel Arbeit zukommen“

David Alaba wird bei Udinese Calcio für eine rot-weiß-rote Premiere sorgen. Denn Alexander Manninger (war nur kurz in Udine) und Sebastian Prödl (er kam verletzt zum Klub, dann brach Corona aus) bestritten kein Pflichtspiel für die Schwarz-Weißen. Robert Schramseis jun. absolvierte in der Saison 1947/48 immerhin 17 Matches – allerdings in der Serie B. Der frühere Italien-Legionär Michael Hatz (Reggiana, Lecce) meint: „Es ist eine coole Geschichte für David. Udinese Calcio ist ein sehr gut geführter, stabiler Verein. Und auch für seine Familie passt es dort sicher super. Die Gegend ist ein Traum.“