Diese Stars rieten David Alaba zum Udinese-Wechsel

„Ich habe mich mit Freunden und Fußballern beraten, die Italien kennen, wie etwa Luka Modric, Marko Arnautovic und Franck Ribery. Ich habe meine Entscheidung sehr bewusst getroffen“, verriet der 34-Jährige. Das Trio – Alaba kennt die drei aus der gemeinsamen Zeit bei Real Madrid, Bayern München beziehungsweise dem österreichischen Nationalteam – weiß, wie es im italienischen Oberhaus zugeht, Arnautovic etwa kickte für Bologna und Inter Mailand, Modric steht bei dessen Stadtrivalen AC Milan unter Vertrag und Ribery schnürte sich im Herbst seiner Karriere in Florenz die Schuhe.