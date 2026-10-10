„Der Wiener Gürtel-Pool kostete mich ein Vermögen“

Schon 2020 sorgte das von den Stadt-Grünen initiierte, kostspielige „Pool-Vergnügen“ mitten am Wiener Gürtel für kritische Schlagzeilen – und ging am Ende baden. Mittlerweile hat das Becken in Kärnten eine neue Heimat gefunden: am Fuße der Hohen Tauern, auf dem Grundstück des Hotels Schlosswirt in Großkirchheim.