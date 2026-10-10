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Kärntner abgezockt

„Der Wiener Gürtel-Pool kostete mich ein Vermögen“

Kärnten
10.10.2026 06:00
Schlosswirt-Hotel-Chef Christian Mangold vor dem mittlerweile in Kärnten in Betrieb ...
Schlosswirt-Hotel-Chef Christian Mangold vor dem mittlerweile in Kärnten in Betrieb befindlichen, einstigen „Gürtel-Pool“(Bild: zVg)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Nach dem „Krone“-Artikel über einen mittlerweile rechtskräftig verurteilten Schwimmbad-Hersteller meldete sich nun ein Opfer aus Kärnten in der Redaktion. Der Verdächtige aus Niederösterreich habe dem Hotelier den berühmt-berüchtigten Wiener „Gürtel-Pool“ angedreht. Und kräftig abkassiert.

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Schon 2020 sorgte das von den Stadt-Grünen initiierte, kostspielige „Pool-Vergnügen“ mitten am Wiener Gürtel für kritische Schlagzeilen – und ging am Ende baden. Mittlerweile hat das Becken in Kärnten eine neue Heimat gefunden: am Fuße der Hohen Tauern, auf dem Grundstück des Hotels Schlosswirt in Großkirchheim.

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