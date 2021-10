Das kostete uns Hebeins Gürtel-Pool wirklich!

Im August 2020 sah die Wiener Welt noch anders aus: Birgit Hebein von den Grünen war Vizebürgermeisterin, die Wahl stand kurz bevor. Und in einem Becken neben der „Naherholungsoase“ Gürtel konnten die Wiener in einem Becken planschen, das am Ende mehr als nur Chlor enthielt. Ein „Krone“-Test mit Wasserprobe zeigte nämlich: Ein Richtwert war schon am Vormittag überschritten. Gründe: Viele brausen sich vorher nicht ab und giftige Autoabgase.

Hebein aber war trotzdem begeistert und kündigte noch mehr Pop-up-Pools an: „Das Projekt hat weit über die Grenzen hinaus begeistert. Wir werden daher die rechtlichen Optionen prüfen, um den Pool und die dazugehörige Technik zu kaufen und so die Wiederholung des Projektes in einer ähnlichen Form ermöglichen und auszubauen.“ Begeistert war auch der SPÖ-Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal - als einer der wenigen bei den Roten.