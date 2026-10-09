Ausgleichstaxfonds erreicht seine Ziele nicht

Der Rechnungshof überprüfte den Zeitraum von 2022 bis 2024. Demnach waren nur drei Prozent der Unternehmen aufgrund ihrer Größe von der Beschäftigungspflicht betroffen. 75 Prozent von ihnen erfüllten die Vorgabe zum Stichtag nicht. Allerdings standen den rund 40.600 offenen Pflichtstellen auch nur etwa 4300 arbeitslos gemeldete Menschen mit Behinderungen gegenüber. Aus Sicht der Unternehmen sei es deshalb schwer, die Stellen zu besetzen, hieß es. Zudem gibt es Unterschiede je nach Branchen. Der öffentliche Dienst beschäftigt beispielsweise deutlich mehr Menschen mit Behinderungen als die Baubranche.