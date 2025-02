Jeder siebte Mensch mit Behinderung hat einen Job

Noch viele in Sonderschulen

Noch fast jeder dritte junge Mensch mit registrierter Behinderung wurde in einer Sonderschule oder nach Sonderschullehrplan unterrichtet. Hier zeigten sich große Unterschiede je nach Bundesland. In Sonderschulen waren vor allem Menschen in Salzburg und Vorarlberg, in Kärnten waren es deutlich weniger.