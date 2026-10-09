Novelle zum Naturschutzgesetz soll geändert werden

Tagtäglich trudelten bei der „Kronenzeitung“ empörte Leserbriefe ein, auch die Grünen liefen Sturm gegen die Novelle. „Dass Landesrat Gantner nun angekündigt hat, die Naturschutz-Novelle zu prüfen, ist angesichts der zahlreichen vernichtenden Stellungnahmen eine Selbstverständlichkeit. Die schwarz-blaue Landesregierung sollte vielmehr einsehen, dass diese Novelle fachlich und rechtlich nicht tragfähig ist, sie muss zurück an den Start“, meinte am Freitag Klubobmann Daniel Zadra.