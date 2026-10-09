US-Investor könnte bei Nord Stream einsteigen

Das US-Präsidialamt sagte aber, dass es „in letzter Zeit keine Gespräche über Nord Stream gegeben“ habe. Die Insider sagten, Dmitrijew und Kushner hätten sich in den vergangenen Wochen in Moskau und New York getroffen. Sie hätten unter anderem den Verkauf von Geschäftsbereichen des russischen Energiekonzerns Lukoil besprochen, darunter Ölraffinerien und Tankstellen in Europa. Demnach würde ein Konsortium aus der DFC und Investoren aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten die Vermögenswerte kaufen, während die US-Behörden die Sanktionen aufheben würden. Ein Vertreter des Weißen Hauses bestätigte eine Vereinbarung zu Lukoil.