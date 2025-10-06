Polen will Verdächtigen noch nicht ausliefern

Deutsche Ermittler fahnden nach ukrainischer Gruppe

Die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee waren für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden. Am 26. September 2022 – sieben Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine – wurden sie durch Sprengsätze schwer beschädigt. Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass eine ukrainische Gruppe bestehend aus mehreren Männern und einer Frau für die Explosionen an den Pipelines verantwortlich war.