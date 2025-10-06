Nord-Stream-Sabotage
Polen will Verdächtigen noch nicht ausliefern
Jener Ukrainer, dem vorgeworfen wird, die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 im Jahr 2022 koordiniert zu haben, wird vorerst nicht nach Deutschland ausgeliefert und bleibt daher in polnischer Haft.
Der Taucher Wolodymyr S. war vergangenen Dienstag in der Nähe von Warschau gestellt worden. Ein Gericht hatte zunächst eine siebentägige Haft angeordnet. Die Verteidigung kündigte an, sich gegen eine Überstellung nach Deutschland zu wehren. Sie argumentierte, die Vollstreckung des europäischen Haftbefehls sei angesichts des russischen Krieges in der Ukraine unzulässig.
Weitere 40 Tage Haft
Ein polnisches Gericht ordnete am Montag an, dass der Mann für weitere 40 Tage in Polen in Haft bleiben müsse. In dieser Zeit soll über das Ausliferungsansuchen der deutschen Behörden entschieden werden.
Im August hatte die deutsche Bundesanwaltschaft bereits die Festnahme eines Ukrainers in Italien erwirkt, der ebenfalls an der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen sein soll. Der Beschuldigte Serhii K. soll laut der Bundesanwaltschaft der Koordinator des Sabotage-Kommandos gewesen sein. Mitte September ordnete ein italienisches Gericht seine Auslieferung nach Deutschland an. K. wehrt sich gerichtlich dagegen.
Deutsche Ermittler fahnden nach ukrainischer Gruppe
Die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee waren für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden. Am 26. September 2022 – sieben Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine – wurden sie durch Sprengsätze schwer beschädigt. Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass eine ukrainische Gruppe bestehend aus mehreren Männern und einer Frau für die Explosionen an den Pipelines verantwortlich war.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.