Philipp Hansa offen: Das war seine erste Liebe

Schauspiel ist große Liebe

Auf die Frage, ob er die Schauspielerei dem Radio vorziehen würde, sagt Hansa: „Schauspiel war meine erste Liebe, dann erst kam das Radio.“ Er kann sich gut vorstellen, künftig mehr Schauspielrollen zu übernehmen. Ein konkretes Projekt gibt es zwar noch nicht, aber er sei offen für neue Angebote.