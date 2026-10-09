Fran Drescher bald in deutscher Serie zu sehen

Sie ist zurück! „Nanny“-Kultstar Fran Drescher übernimmt 2027 in Staffel 2 der preisgekrönten ARD-Serie „Die Zweiflers“ über eine jüdische Familie in Frankfurt eine tragende Rolle.
Wieder mit an Bord sind Sunnyi Melles und Mark Ivanir als Mimi und Jackie Zweifler. In weiteren Rollen sind etwa Martina Gedeck, Nora Waldstätten und Michael Maertens zu sehen. Die jüdische New Yorker Ikone sei ideal für Frankfurt, so Serienschöpfer David Hadda.
Zunächst habe der 69-Jährigen das Rollenangebot wohl nicht ganz zugesagt, aber man habe sich erneut ans Drehbuch gesetzt. „Wir haben dann lange mit ihr geredet, haben das umgeschrieben, ihr angeboten und sie hat zugesagt“, freute sich Hadda.
Kultrolle „Die Nanny“
Fran Drescher wurde mit der Sitcom „Die Nanny“, die in New York spielt, in den 90er-Jahren weltbekannt. Darin verkörpert sie die exzentrische, warmherzige Kosmetikverkäuferin Fran Fine aus Queens. Eher zufällig wird sie in Manhattan beim verwitweten wohlhabenden Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield als Kindermädchen eingestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.