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„Die Zweiflers“

Fran Drescher bald in deutscher Serie zu sehen

Society International
09.10.2026 11:58
„Nanny“-Kultstar Fran Drescher spielt 2027 in Staffel 2 der deutschen Serie „Die Zweiflers“ mit.
„Nanny“-Kultstar Fran Drescher spielt 2027 in Staffel 2 der deutschen Serie „Die Zweiflers“ mit.(Bild: AP/Evan Agostini)
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Von krone.at

Sie ist zurück! „Nanny“-Kultstar Fran Drescher übernimmt 2027 in Staffel 2 der preisgekrönten ARD-Serie „Die Zweiflers“ über eine jüdische Familie in Frankfurt eine tragende Rolle.

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Wieder mit an Bord sind Sunnyi Melles und Mark Ivanir als Mimi und Jackie Zweifler. In weiteren Rollen sind etwa Martina Gedeck, Nora Waldstätten und Michael Maertens zu sehen. Die jüdische New Yorker Ikone sei ideal für Frankfurt, so Serienschöpfer David Hadda.

Fran Drescher wurde mit der Sitcom „Die Nanny“, die in New York spielt, in den 90er Jahren ...
Fran Drescher wurde mit der Sitcom „Die Nanny“, die in New York spielt, in den 90er Jahren weltbekannt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Zunächst habe der 69-Jährigen das Rollenangebot wohl nicht ganz zugesagt, aber man habe sich erneut ans Drehbuch gesetzt. „Wir haben dann lange mit ihr geredet, haben das umgeschrieben, ihr angeboten und sie hat zugesagt“, freute sich Hadda.

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Kultrolle „Die Nanny“
Fran Drescher wurde mit der Sitcom „Die Nanny“, die in New York spielt, in den 90er-Jahren weltbekannt. Darin verkörpert sie die exzentrische, warmherzige Kosmetikverkäuferin Fran Fine aus Queens. Eher zufällig wird sie in Manhattan beim verwitweten wohlhabenden Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield als Kindermädchen eingestellt.

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