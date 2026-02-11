„Nanny“ Fran Drescher von Fans frenetisch gefeiert

„Nanny“ Fran Drescher hat Wien mit ihrem Charme verzaubert! Am Mittwochnachmittag hatte die Schauspielerin und diesjähriger Stargast der Lugner City ihren ersten großen öffentlichen Auftritt. Und der Andrang war bei einem Kultstar wie diesem natürlich groß ...
Noch vor ihrem großen Auftritt am Opernball durften Fans die „Nanny“ in der Lugner City hautnah erleben – und das ließen sich zahlreiche Anhänger der 90er-Jahre-Kultserie natürlich nicht entgehen!
Unter Pauken, Trompeten und großem Jubel der Menge erschien die sympathische Schauspielerin schließlich auf der Bühne in der Lugner City und bedankte sich für den absolut herzlichen Empfang. „Da geht mir das Herz auf“, schwärmte sie und warf ihren Fans Kusshändchen zu.
Endlich hat es geklappt!
Und es war ein Termin, der wohl auch dem verstorbenen Richard Lugner gefallen hätte. Denn Drescher zählte zu den Wunschgästen des einstigen Opernball-Zampanos – und das zurecht! Denn am Mittwoch zeigte sich die Schauspielerin nicht nur gut gelaunt, sondern auch in absoluter Plauderlaune.
„Ich war bereits vor einigen Jahren eingeladen, aber konnte nicht kommen“, erinnerte sich Drescher an eine vergangene Einladung von Lugner. Sie freue sich darum, dass es nun diesmal klappe. „Ich bin so froh, dass ich ein Teil davon sein darf“, sagte Drescher. Mit dabei ist auch ihr Ex-Mann Peter Marc Jacobson, mit dem sie weiterhin freundschaftlich sehr verbunden ist und für den es der erste Besuch in Wien ist.
DAS wird sie am Opernball tragen
Und dann verriet Drescher unter anderem auch schon Details zu ihrem Opernball-Outfit: „Ich habe zwei verschiedene Outfits mitgebracht.“ Sie habe sich aber für „eine Damen-Version eines Smokings“ entschieden. Dieser stammt von Dolce & Gabbana und sie ist sich sicher, dass sie mit dem Look auffallen werde, weil es „so einfach und elegant“ sei.
Dem Opernball am morgigen Donnerstagabend blickt Drescher aber wohl mit ein wenig Nervenflattern entgegen. Denn wie sie zugab, hasse sie eigentlich Menschenmassen. Weshalb sie sich auch noch nicht entschieden habe, ob sie beim Ball der Bälle die Tanzfläche stürmen werde oder lieber doch nicht.
Drescher schwärmte von Wien
Drescher outete sich zudem als echter Wien-Fan: „Ich liebe Wien, es ist die fabelhafteste Stadt und die Menschen sind so lieb und herzlich“, schwärmte sie. Und lachte zudem: „Ich liebe Wiener Schnitzel!“
Die letzten Tage habe sie dazu genutzt, gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann die Stadt zu erkunden, plauderte sie weiter aus. So besuchte sie das Musical „Das Phantom der Oper“, von dem sie schlichtweg begeistert gewesen sei. Gestärkt habe sie sich unter anderem mit Penne im „Schwarzen Kameel“, schmunzelte sie. Ein Besuch im Palmenhaus und im Sacher stehe aber noch aus.
Auch Gastgeberin Jacqueline Lugner streute Drescher Rosen. „Sie ist eine Frau nach meinem Geschmack, sie ist eine Alpha-Frau, sie übernimmt die Kontrolle, sie hat alles im Griff.“ Es sei so wichtig, weibliche Führungskräfte und Geschäftsfrauen zu unterstützen, unterstrich die Schauspielerin. Denn: „Eine Frau kann mit Intellekt, Herz, Würde, Einfühlungsvermögen führen – und dabei immer noch einen roten Lippenstift tragen.“
Unerkannt im Belvedere
Schon seit Anfang der Woche Fran Drescher mit ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobsen in Wien. Den Dienstag nutzte das Paar, um weitgehend unerkannt im Belvedere in Wien unterwegs zu sein.
Dort wurden beide von Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig begrüßt und durch die Galerie begleitet, wie eine Sprecherin der APA berichtete. Besonderes Interesse zeigten die kunstinteressierte Drescher und ihr Begleiter demnach an der Klimt-Sammlung und an den Werken Egon Schieles.
Dinner vor dem Opernball
Vor dem Ball am Donnerstag hat Drescher ebenfalls noch Zeit, mit ihrem Ex-Mann die Stadt zu erkunden. Am Abend gibt es dann ein gemeinsames Dinner mit ihren Gastgebern, bevor es gegen 21 Uhr in die Staatsoper geht.
