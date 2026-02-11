Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Da geht mir Herz auf“

„Nanny“ Fran Drescher von Fans frenetisch gefeiert

Adabei Österreich
11.02.2026 16:53
Porträt von Daniela Altenweisl
Porträt von Emily Patek
Von Daniela Altenweisl und Emily Patek

„Nanny“ Fran Drescher hat Wien mit ihrem Charme verzaubert! Am Mittwochnachmittag hatte die Schauspielerin und diesjähriger Stargast der Lugner City ihren ersten großen öffentlichen Auftritt. Und der Andrang war bei einem Kultstar wie diesem natürlich groß ...

0 Kommentare

Noch vor ihrem großen Auftritt am Opernball durften Fans die „Nanny“ in der Lugner City hautnah erleben – und das ließen sich zahlreiche Anhänger der 90er-Jahre-Kultserie natürlich nicht entgehen!

Unter Pauken, Trompeten und großem Jubel der Menge erschien die sympathische Schauspielerin schließlich auf der Bühne in der Lugner City und bedankte sich für den absolut herzlichen Empfang. „Da geht mir das Herz auf“, schwärmte sie und warf ihren Fans Kusshändchen zu. 

Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und in Plauderlaune präsentierte sich Fran Drescher am ...
Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und in Plauderlaune präsentierte sich Fran Drescher am Mittwoch in der Lugner City.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Fran Drescher trat am Mittwoch in der Lugner City auf und schwärmte von Wien und den Wienern und ...
Fran Drescher trat am Mittwoch in der Lugner City auf und schwärmte von Wien und den Wienern und verriet Details zu ihrem Opernball-Look.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Geduldig beantwortete Fran Drescher zahlreiche Fragen.
Geduldig beantwortete Fran Drescher zahlreiche Fragen.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Endlich hat es geklappt!
Und es war ein Termin, der wohl auch dem verstorbenen Richard Lugner gefallen hätte. Denn Drescher zählte zu den Wunschgästen des einstigen Opernball-Zampanos – und das zurecht! Denn am Mittwoch zeigte sich die Schauspielerin nicht nur gut gelaunt, sondern auch in absoluter Plauderlaune.

„Ich war bereits vor einigen Jahren eingeladen, aber konnte nicht kommen“, erinnerte sich Drescher an eine vergangene Einladung von Lugner. Sie freue sich darum, dass es nun diesmal klappe. „Ich bin so froh, dass ich ein Teil davon sein darf“, sagte Drescher. Mit dabei ist auch ihr Ex-Mann Peter Marc Jacobson, mit dem sie weiterhin freundschaftlich sehr verbunden ist und für den es der erste Besuch in Wien ist.

DAS wird sie am Opernball tragen
Und dann verriet Drescher unter anderem auch schon Details zu ihrem Opernball-Outfit: „Ich habe zwei verschiedene Outfits mitgebracht.“ Sie habe sich aber für „eine Damen-Version eines Smokings“ entschieden. Dieser stammt von Dolce & Gabbana und sie ist sich sicher, dass sie mit dem Look auffallen werde, weil es „so einfach und elegant“ sei. 

Dem Opernball am morgigen Donnerstagabend blickt Drescher aber wohl mit ein wenig Nervenflattern entgegen. Denn wie sie zugab, hasse sie eigentlich Menschenmassen. Weshalb sie sich auch noch nicht entschieden habe, ob sie beim Ball der Bälle die Tanzfläche stürmen werde oder lieber doch nicht.

Ein Bussi für die Fans ...
Ein Bussi für die Fans ...(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Die „Nanny“ zeigte sich als echter Wien-Fan und verriet, dass sie sich „Das Phantom der Oper“ ...
Die „Nanny“ zeigte sich als echter Wien-Fan und verriet, dass sie sich „Das Phantom der Oper“ angeschaut habe.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Drescher schwärmte von Wien
Drescher outete sich zudem als echter Wien-Fan: „Ich liebe Wien, es ist die fabelhafteste Stadt und die Menschen sind so lieb und herzlich“, schwärmte sie. Und lachte zudem: „Ich liebe Wiener Schnitzel!“

Die letzten Tage habe sie dazu genutzt, gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann die Stadt zu erkunden, plauderte sie weiter aus. So besuchte sie das Musical „Das Phantom der Oper“, von dem sie schlichtweg begeistert gewesen sei. Gestärkt habe sie sich unter anderem mit Penne im „Schwarzen Kameel“, schmunzelte sie. Ein Besuch im Palmenhaus und im Sacher stehe aber noch aus.

Die Lugner City war am Mittwochnachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle wollten Fran ...
Die Lugner City war am Mittwochnachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle wollten Fran Drescher sehen!(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Auch Gastgeberin Jacqueline Lugner streute Drescher Rosen. „Sie ist eine Frau nach meinem Geschmack, sie ist eine Alpha-Frau, sie übernimmt die Kontrolle, sie hat alles im Griff.“ Es sei so wichtig, weibliche Führungskräfte und Geschäftsfrauen zu unterstützen, unterstrich die Schauspielerin. Denn: „Eine Frau kann mit Intellekt, Herz, Würde, Einfühlungsvermögen führen – und dabei immer noch einen roten Lippenstift tragen.“ 

Unerkannt im Belvedere
Schon seit Anfang der Woche Fran Drescher mit ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobsen in Wien. Den Dienstag nutzte das Paar, um weitgehend unerkannt im Belvedere in Wien unterwegs zu sein.

Lesen Sie auch:
Jacqueline Lugner mit Fran Drescher und deren Ex-Mann Peter Marc Jacobson
Nach Sharon Stone
Auch „Nanny“ Fran Drescher in Wien gelandet
09.02.2026
Dream-Team in Wien
Fran Drescher bringt Ex-Mann mit zum Opernball
02.02.2026

Dort wurden beide von Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig begrüßt und durch die Galerie begleitet, wie eine Sprecherin der APA berichtete. Besonderes Interesse zeigten die kunstinteressierte Drescher und ihr Begleiter demnach an der Klimt-Sammlung und an den Werken Egon Schieles. 

Dinner vor dem Opernball
Vor dem Ball am Donnerstag hat Drescher ebenfalls noch Zeit, mit ihrem Ex-Mann die Stadt zu erkunden. Am Abend gibt es dann ein gemeinsames Dinner mit ihren Gastgebern, bevor es gegen 21 Uhr in die Staatsoper geht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Fran DrescherRichard Lugner
WienLugner City
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.818 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
204.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
187.440 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
720 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Adabei Österreich
„Da geht mir Herz auf“
„Nanny“ Fran Drescher von Fans frenetisch gefeiert
US-Ikone im Innviertel
Was bei der Stone-Show hinter den Kulissen geschah
Opernball-Gast
Die „Krone“ erklärt den Style der Sharon Stone
Krone Plus Logo
Nachfolge gesichert
Alle wollen jetzt der neue Richard Lugner sein
Opernball 2026
Martina Reuter beendet Verwirrspiel um Ballkleid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf