„Nanny“ Fran Drescher von Fans frenetisch gefeiert

„Ich war bereits vor einigen Jahren eingeladen, aber konnte nicht kommen“, erinnerte sich Drescher an eine vergangene Einladung von Lugner. Sie freue sich darum, dass es nun diesmal klappe. „Ich bin so froh, dass ich ein Teil davon sein darf“, sagte Drescher. Mit dabei ist auch ihr Ex-Mann Peter Marc Jacobson, mit dem sie weiterhin freundschaftlich sehr verbunden ist und für den es der erste Besuch in Wien ist.