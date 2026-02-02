Fran Drescher bringt Ex-Mann mit zum Opernball

„Nanny“ Fran Drescher wird bei ihrem Auftritt als Gast der Lugner City am Wiener Opernball am 12. Februar von ihrem Ex-Mann Peter Marc Jacobson begleitet.
Jacobson entwickelte sowohl die Serie „The Nanny“ als auch das folgende „Happily Divorced“ mit Drescher. Nach der freundschaftlichen Scheidung von Drescher outete er sich als homosexuell.
„Freu mich sehr, auch ihn in Wien begrüßen zu dürfen“
Wie gut die Beziehung zwischen den Ex-Ehepartnern ist, das beweist auch die gemeinsame Wien-Reise. Denn Jacobson wird Drescher nach Wien begleiten, wo diese als Stargast von Jacqueline Lugner am Opernball antanzen wird.
Auf Instagram verriet Fran Drescher letzte Woche, dass sie sich schon sehr auf Wien und den Opernball freue:
„Gerade auf unserem Social-Media-Account gab es viele Anfragen, ob Peter Marc Jacobson Fran begleiten würde. Ich kann dies nun bestätigen und freue mich sehr, auch ihn in Wien begrüßen zu dürfen“, sagte Lugner am Montag der APA.
Neben dem Ballbesuch ist auch ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm, aber auch ein Auftritt in der Lugner City geplant.
Lugners prägten den Opernball
Schon Jacquelines Vater Richard Lugner hatte den Opernball jahrzehntelang mit Hollywoodstars, Weltstars und schillernden Persönlichkeiten geprägt. Nun führt seine Tochter gemeinsam mit ihrem Ehemann Leo Lugner dieses Erbe fort.
Neben Lugners prominentem Gast stehen auch zahlreiche weitere hochkarätige Logenbesetzungen fest. Der oberösterreichische Industrielle Karl Guschlbauer bringt Hollywood-Ikone Sharon Stone nach Wien. Adi Weiss und Michael Lameraner haben unter anderem Model Nadine Mirada, die Band The BossHoss, Reality-Star Evelyn Burdecki und Schauspielerin Sophia Thomalla eingeladen. Unternehmerpaar Katharina und Helmut Kaltenegger holt Oliver Pocher gemeinsam mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden zum Ball.
Der 68. Wiener Opernball am 12. Februar steht künstlerisch ganz im Zeichen des Broadway. Höhepunkte der Eröffnung sind Szenen aus Leonard Bernsteins „West Side Story“. Für die musikalische Gestaltung sorgen die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der französische Tenor Benjamin Bernheim.
