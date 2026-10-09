Kritik an Schröder: „Eine Schande für Deutschland“

Neuer Job für Schröder in Russland

Der deutsche Altkanzler sitzt seit Anfang September im Aufsichtsrat der russischen Handelskette Hyperglobus, der russischen Tochter der deutschen Handelsgruppe Globus. Schröder war nach seiner Ernennung nach Moskau gereist und hat dort Termine für das Unternehmen wahrgenommen. Das Ziel der Firma: Schröder soll seine internationalen Kontakte und seine politische Erfahrung einbringen.