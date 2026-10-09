Rot-Goldene Traube: Die besten Weine des Landes

Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen für diesen erhebenden Moment. Burgenlands Weingüter sind hoch motiviert. 186 Winzer – so viele wie noch nie – haben ihre erlesensten Kostproben für die Prämierung im Rahmen der Rot-Goldenen Traube 2026 eingereicht. Mit dieser Rekordmarke ging der begehrte Weinpreis des Jahres – vom Land Burgenland mit Unterstützung der „Krone“ ins Leben gerufen – in die fünfte Runde.