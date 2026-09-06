Stimmen Sie für Ihren Lieblingsheurigen ab

Insgesamt stehen 20 Heurigen zur Auswahl um den Preis der Rot-Goldenen Traube zu gewinnen. Zwischen 6 und 13. September können Sie nun hier für Ihren Favoriten aus den ersten zehn Heurigen abstimmen. Jene Favoriten, die es im heiß umkämpften Ranking unter die Top 4 schaffen, dürfen sich auf die Rot-Goldene-Traube-Gala am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip freuen. Dort treten die glücklichen Gewinner ins Rampenlicht.