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Rot-Goldene Traube

Stimmen Sie für Ihren Lieblingsheurigen ab

Burgenland
06.09.2026 05:00
(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heurigen, die an Gemütlichkeit kaum zu übertreffen sind und Gäste mit regionalen Schmankerln verwöhnen, stehen im Weintourismus hoch im Kurs. Die beliebten Treffpunkte sind ein Stück „echtes Burgenland“ der ganz besonderen Art. Die Besten werden nun vor den Vorhang geholt.

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Insgesamt stehen 20 Heurigen zur Auswahl um den Preis der Rot-Goldenen Traube zu gewinnen. Zwischen 6 und 13. September können Sie nun hier für Ihren Favoriten aus den ersten zehn Heurigen abstimmen. Jene Favoriten, die es im heiß umkämpften Ranking unter die Top 4 schaffen, dürfen sich auf die Rot-Goldene-Traube-Gala am 9. Oktober in der Csello-Mühle in Oslip freuen. Dort treten die glücklichen Gewinner ins Rampenlicht.

Die ersten 10 Anwärter auf die Rot-Goldene Traube

  • WEINGUT WILHELM THELL

Regional, saisonal, authentisch und modern interpretiert! Der Leitsatz des Weinguts Wilhelm Thell in Andau macht auch den Erfolg des Pop-up-Heurigen an Spezialwochenenden aus, gewürdigt als Österreichs bestes Konzept dieser Art.

(Bild: www.branding-identity.at)
  • HEURIGER PLUSCHKOVITS

Sobald „ausg’steckt is“, dreht sich im Heurigen Pluschkovits in Leithaprodersdorf alles um Genuss – im Glas und auf dem Teller. Extra-Events wie eine Jause direkt im Weingarten mit selbstgemachter Holzofenpizza verwöhnen zusätzlich.

(Bild: Thomas Meyer)
  • PODERSDORFER WEINSTUBE/WEINGUT ZUR DANKBARKEIT

Vielfach ausgezeichnet ist der Buschenschank von Christine und Andreas Glück in Podersdorf am See vom Weingut zur Dankbarkeit. Höchste Weinkultur und köstliche Seewinkler Speisen von Steppenrind & Co. wissen Gäste zu schätzen.

(Bild: Podersdorfer Weinstube)
  • FAMILIE PRESCHITZ

Die Buschenschenke Preschitz in Neusiedl am See steht für burgenländische Gastfreundschaft, regionale Kulinarik und charaktervolle Weine aus eigenem Anbau. Im Streckhof mit Gastgarten lässt sich die Zeit in vollen Zügen genießen.

(Bild: Weingut Preschitz)
  • WEINGUT BAYER-ERBHOF

Regional und saisonal die Kulinarik, die sich mit Raffinesse an der Haubenküche orientiert, und täglich treffen neue, gereifte Jahrgänge aus dem eigenen Schatzkeller auf die Moderne – der Heurige im Weingut Bayer-Erbhof in Donnerskirchen brilliert.

(Bild: Bernd Weiss)
  • LUTSCHBURGER STUB’N

Die Liebe zum Handwerk zeichnet die Lutschburger Stub’n in Lutzmannsburg aus. Besonders stolz dürfen die Gastgeber auf gigantische Sieben-Kilo-Brotlaibe sein, die Grundlage für fast schon legendäre Ein-Meter-Brote. Kulinarischen Kultstatus hat längst der Zwiebelrostbraten nach traditionellem Rezept erreicht. Genuss trifft auf regionale Qualität und entspannte Stimmung. Stets mit Herz dabei sind der Chef Daniel und „seine“ Sandra.

(Bild: Lutschburger Stubn)
  • WEINGUT WACHTER WIESLER

„Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen gerne zusammenkommen, genießen und eine richtig gute Zeit verbringen!“ Ganz diesem Grundsatz hat sich der Buschenschank Wachter Wiesler in Deutsch Schützen verschrieben. Tradition wird neu gedacht – jung, modern, mit einer Küche, die regional verwurzelt ist und dank kreativer Ideen überrascht. Im Fokus stehen Weine der aktuellen Jahrgänge genauso wie gereifte Raritäten.

(Bild: Lisa Vockenhuber)
  • WEINGUT ANNA HOFFMANN

Mit Herz und Leidenschaft wird Heurigenkultur im Weingut von Anna Hoffmann in Mönchhof gelebt. Im urigen Stüberl im Kellergewölbe ist Seniorchef Stefan ein echtes Erlebnis, auf dem Keyboard serviert er alte Schlager und Volksmusik.

(Bild: Weingut Anna Hoffmann)
  • BUSCHENSCHANK SCHANDL

In einem Ruster Bürgerhaus aus dem 18. Jahrhundert ist der Buschenschank Schandl zu entdecken. Dem Weingut Peter Schandl ist es zu verdanken, dass die erlesenen Tropfen des Kellers mit der vielseitigen Küche genussvoll harmonieren.

(Bild: Birgit Machtinger)
  • MONDSCHEIN IN GLASING

Inmitten der sanften Hügel und Weinberge von Glasing bei Güssing erfreut der Buschenschank Mondschein – ein Ort der Ruhe voller Herzlichkeit, Genuss und Tradition. Speziell sind die „Mondschein“- und „Alles Grün“-Picknickkörbe.

(Bild: Weingut Mondschein)

Jetzt abstimmen 
Bis zum 13. September können Sie nun aus den ersten zehn Titelanwärtern für Ihren Lieblingsheurigen abstimmen. Die besten zwei Heurigen kommen dann ins Finalvoting. 

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