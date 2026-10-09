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Neue Verbände wählen Tourismusspitze für Regionen

Kärnten
09.10.2026 17:00
Die Entscheidungsträger im Tourismusverband Nassfeld/Pressegger See – Lesachtal – Weißensee ...
Die Entscheidungsträger im Tourismusverband Nassfeld/Pressegger See – Lesachtal – Weißensee mitsamt Regionalpolitik: Egon Oberluggauer, Klaus Rainer, Leopold Astner, Christian Lilg, Johann Steinwender, Elisabeth Guggenberger, Karoline Turnschek, Sebastian Schuschnig, Bernhard Knotz, Herbert Angerer, Robert Buchacher.(Bild: Büro Schuschnig)
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Von Elisabeth Nachbar

Neun Tourismusverbände statt 125 Organisationen: Die Tourimusreform bringt viele Neuerungen. Aktuell starten die Vollversammlungen für die neuen Regionsgruppen. Die Spitze fürs Gail-, Gitsch- und Lesachtal steht seit dieser Woche fest.

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Die geplante Reform des Kärntner Tourismus geht in die nächste Runde. Bekanntlich wurden nicht alle Neuerungen positiv aufgenommen, wie etwa die Erhöhung der Ortstaxe in den Regionen. Ein Punkt, der ebenfalls auf der Agenda steht, ist die Verschlankung der Verwaltungsstrukturen: Aus 125 Organisationen werden bis 1. Jänner 2027 neun Tourismusverbände plus die Kärnten Werbung als Dachverband.

Unternehmer als Regionsspitze
Diese Woche starten die Vollversammlungen der neuen Verbände. Los ging es mit dem zukünftigen Tourismusverband Nassfeld/Pressegger See – Lesachtal – Weißensee mit Sitz in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See. „Mit den Vorstandswahlen nimmt die neue Struktur auch personell Gestalt an. Die Tourismusreform befindet sich voll in Umsetzung und mit den konstituierenden Vollversammlungen setzen wir nun den nächsten wichtigen Schritt“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig.

Für die Gailtaler ist die direkte Beteilung der Unternehmer neu. „Die Unternehmer wissen am besten, in welche Richtung sich der Tourismus vor Ort entwickeln soll“, ergänzt Schuschnig. Ab 2027 übernimmt Elisabeth Guggenberger (Madritschen Seilbahnen & Tourismus GmbH) den Vorsitz. Zur Stellvertretung wurde Johann Steinwender (Steinwender KG) gewählt. Der offizielle Start ist zwar erst mit dem Jahreswechsel geplant, bereits jetzt wird aber intensiv an Tourismuskonzepten gearbeitet. Die gesamte Region wird trotz Zusammenschlusses in Erlebnisräume gegliedert: In den „Erlebnisraum Lesachtal“, den „Erlebnisraum Nassfeld/Hermagor-Pressegger See“ und in den „Erlebnisraum Weißensee“.

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Erlebnisräume als Managementinstrument
Knapp 2,2 Millionen Nächtigungnen wurden im Jahresdurchschnitt gezählt. Schuschnig: „Diese Erlebnisräume sind kein Marketing-, sondern ein Managementinstrument. Sie werden nicht zum Gast wirken, sondern nach innen und sollen innerhalb der neuen Verbände eine touristische Bündelung des Managements ermöglichen und die lokalen Akteure einbinden.“ Erstmals neu ist seit der Reform auch eine mehrjährige Infrastrukturplanung, die Grundlage für Projekte und Mittelverfügung aus dem neuen Infrastruktur- und Mobilitätsfonds des Landes ist.

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