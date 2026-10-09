Neue Verbände wählen Tourismusspitze für Regionen

Für die Gailtaler ist die direkte Beteilung der Unternehmer neu. „Die Unternehmer wissen am besten, in welche Richtung sich der Tourismus vor Ort entwickeln soll“, ergänzt Schuschnig. Ab 2027 übernimmt Elisabeth Guggenberger (Madritschen Seilbahnen & Tourismus GmbH) den Vorsitz. Zur Stellvertretung wurde Johann Steinwender (Steinwender KG) gewählt. Der offizielle Start ist zwar erst mit dem Jahreswechsel geplant, bereits jetzt wird aber intensiv an Tourismuskonzepten gearbeitet. Die gesamte Region wird trotz Zusammenschlusses in Erlebnisräume gegliedert: In den „Erlebnisraum Lesachtal“, den „Erlebnisraum Nassfeld/Hermagor-Pressegger See“ und in den „Erlebnisraum Weißensee“.