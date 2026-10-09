Transport-Rätsel: 70 Tonnen Aluminium verschwunden

Mit so viel und vor allem so schwerer Beute hat es die heimische Exekutive auch nicht alle Tage zu tun! Drei Transporte mit insgesamt mehr als 68.000 Kilogramm Aluminium sind nicht an ihren Entladestellen eingetroffen. Nachdem nun auch die mit der Durchführung der Transporte beauftragte Firma nicht mehr erreichbar war, wurde jetzt in Tirol Anzeige erstattet.