Desaster für Spedition: Ganze Ladung verschwunden

Der Schaden ist beträchtlich, der Ärger auch! Eine Spedition aus dem Tiroler Unterland wurde von Betrügern um eine ganze Warenladung gebracht. Was zuerst nach professionellem Geschäft aussah, entpuppte sich als Falle.
Das Angebot kam offenbar zur richtigen Zeit. Über E-Mail wurde einer Tiroler Spedition von einem Unternehmen angeboten, Transportaufträge zu übernehmen. Und tatsächlich hatte die Spedition eine wichtige Lieferung zu erledigen: Eine Warenladung musste von Italien nach Deutschland gebracht werden.
In Italien Ware übernommen
Man war sich rasch einig und am 11. Juni übernahm die Transportfirma für den Tiroler Auftraggeber in Italien eine Warenladung. Diese sollte nach Deutschland gebracht werden. Doch dort kam sie nie an. Gleich nach der Übernahme verschwand die Ware. Die Transportfirma ebenso. Sie war nicht mehr erreichbar.
Mehr als 10.000 Euro Schaden sind der Tiroler Spedition durch den Betrug entstanden. Die Polizei ermittelt. Doch die Chancen, die Ware wiederzusehen, dürften gering sein.
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