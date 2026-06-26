Desaster für Spedition: Ganze Ladung verschwunden

In Italien Ware übernommen

Man war sich rasch einig und am 11. Juni übernahm die Transportfirma für den Tiroler Auftraggeber in Italien eine Warenladung. Diese sollte nach Deutschland gebracht werden. Doch dort kam sie nie an. Gleich nach der Übernahme verschwand die Ware. Die Transportfirma ebenso. Sie war nicht mehr erreichbar.