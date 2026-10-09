Pkw kollidiert in Bregenz mit Linienbus

Weil er eigenen Angaben zufolge vom Bremspedal gerutscht war, fuhr ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw in Bregenz in eine Kreuzung ein und kollidierte dabei mit einem Linienbus. Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.
Der 24-Jährige näherte sich mit seinem Pkw gegen 16.30 Uhr dem Kreuzungsbereich Ranspergstraße/Vorklostergasse. Wie der junge Lenker später der Polizei mitteilte, rutschte er vor der Haltelinie vom Bremspedal und konnte das Auto deshalb nicht mehr rechtzeitig stoppen.
Das Fahrzeug fuhr in die Kreuzung ein und krachte dort gegen einen querenden Linienbus auf der Vorrangstraße.
Erheblicher Blechschaden
Alle Unfallbeteiligten hatten großes Glück: Trotz der heftigen Kollision kam niemand zu Schaden. Ein bei beiden Fahrer durchgeführter Alkotest war negativ. An den involvierten Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.
Infolge des Crashs sowie der rasch anwachsenden Staubildung musste die Vorklostergasse für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
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