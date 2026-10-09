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Von Bremse gerutscht

Pkw kollidiert in Bregenz mit Linienbus

Vorarlberg
09.10.2026 08:31
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Weil er eigenen Angaben zufolge vom Bremspedal gerutscht war, fuhr ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw in Bregenz in eine Kreuzung ein und kollidierte dabei mit einem Linienbus. Glück im Unglück: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

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Der 24-Jährige näherte sich mit seinem Pkw gegen 16.30 Uhr dem Kreuzungsbereich Ranspergstraße/Vorklostergasse. Wie der junge Lenker später der Polizei mitteilte, rutschte er vor der Haltelinie vom Bremspedal und konnte das Auto deshalb nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Das Fahrzeug fuhr in die Kreuzung ein und krachte dort gegen einen querenden Linienbus auf der Vorrangstraße.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.
Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß.(Bild: Shourot Maurice)

Erheblicher Blechschaden
Alle Unfallbeteiligten hatten großes Glück: Trotz der heftigen Kollision kam niemand zu Schaden. Ein bei beiden Fahrer durchgeführter Alkotest war negativ. An den involvierten Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.

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