Drei Frauen nach Bus-Kollision im Spital

Ein unübersichtlicher Moment mit Folgen: Beim Einbiegen auf eine Straße im benachbarten St. Gallen (Schweiz) kam es am Sonntag zu einer fatalen Kettenreaktion. Drei Autos und ein Bus kollidierten – für mehrere Insassen endete die Ausfahrt im Krankenhaus.
Kurz nach 16 Uhr wollte ein 52-jähriger Autofahrer vom Flaschnerweg nach links auf die Langgasse in Richtung St. Galler Stadtzentrum einbiegen. Zur selben Zeit war dort ein 45-jähriger Busfahrer ebenfalls stadteinwärts unterwegs. Um dem Gegenverkehr Platz zu machen, hielt ein 25-jähriger Lenker, der auf der Langgasse stadtauswärts fuhr, sein Fahrzeug aufgrund der engen Platzverhältnisse an. Dennoch kam es im Kreuzungsbereich zum fatalen Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge.
Schaden an allen Fahrzeugen
Bei der Kollision erlitten drei Frauen im Alter zwischen 44 und 66 Jahren leichte Verletzungen. Während zwei von ihnen nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Landeskrankenhaus gebracht wurden, begab sich die dritte Verletzte selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand mittelschwerer Sachschaden.
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