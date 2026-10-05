Drei Frauen nach Bus-Kollision im Spital

Kurz nach 16 Uhr wollte ein 52-jähriger Autofahrer vom Flaschnerweg nach links auf die Langgasse in Richtung St. Galler Stadtzentrum einbiegen. Zur selben Zeit war dort ein 45-jähriger Busfahrer ebenfalls stadteinwärts unterwegs. Um dem Gegenverkehr Platz zu machen, hielt ein 25-jähriger Lenker, der auf der Langgasse stadtauswärts fuhr, sein Fahrzeug aufgrund der engen Platzverhältnisse an. Dennoch kam es im Kreuzungsbereich zum fatalen Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge.