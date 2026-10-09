Himmel und Hölle: Wenn Papa nicht mehr Papa ist

„Das Drehbuch schrieb ich mit der Psychologin Andria Brandstätter. Meine Tante hat Schizophrenie und ich bekam nach einer Phase massiver Überarbeitung Panikattacken. Außerdem haben Andria und ich in unserem Umfeld erlebt, wie verbreitet Burn-out, Erschöpfungsdepressionen und Angststörungen sind“, erzählt Benczak. Vor psychische Erkrankungen sei niemand gefeit. Sie könnten uns in manchen Phasen des Lebens tief prägen. Doch sie seien niemals das, was einen Menschen in seiner Gesamtheit ausmacht. Auch Jakob sei so viel mehr als seine Erkrankung: „Er ist Vater, Partner, Freund und Mensch mit Stärken, Verletzlichkeiten und Sehnsüchten. Trotz Rückschlägen ist er eine liebenswürdige Seele, die es verdient, als ganzer Mensch gesehen und angenommen zu werden.“