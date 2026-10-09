Himmel und Hölle: Wenn Papa nicht mehr Papa ist

Am Samstag ist Welttag für psychische Gesundheit. Der Film „Bester Papa, manchmal“ der Burgenländerin Julia Benczak zeigt, was eine psychische Erkrankung mit einer Familie macht. Und wie schwer es sein kann, Hilfe anzunehmen. Auf internationalen Filmfestivals erregt er bereits Aufmerksamkeit. Am Samstag, 18 Uhr, läuft er auch im Alten Kino in Mörbisch.
Es ist mitten in der Nacht. Die achtjährige Mira schläft bereits. Ihre Mutter Jenny räumt die Reste des Abendessens weg, als ihr Vater Jakob nach Hause kommt – bestens gelaunt, überdreht, geradezu euphorisch. Jenny ist alles andere als begeistert, denn Jakob hatte versprochen, mit der Kleinen zu spielen. Als sie ihn daran erinnert, stürmt er ins Kinderzimmer und weckt seine Tochter: „Komm, wir gehen jetzt Eis essen!“
Für Mira klingt das aufregend. Doch für Mutter Jenny ist es der nächste Tiefschlag. Als sie ihren Partner mit seinem Verhalten konfrontiert, reagiert er wütend, rennt aus der Wohnung, randaliert auf der Straße und verbringt die Nacht in einem Zustand völliger Verzweiflung. Am nächsten Morgen steht er reumütig vor der Tür und sucht Halt bei seiner Partnerin. Es ist ein zermürbender Kreislauf, denn längst ist nicht mehr nur Jakob betroffen. Seine bipolare Störung hat die gesamte Familie erfasst.
Worte finden für das Unaussprechliche
Genau hier setzt der Kurzfilm „Bester Papa, manchmal“ der Filmemacherin Julia Benczak (40) aus Siegendorf an. Im Mittelpunkt steht Jakob, dessen Stimmung zwischen extremen Höhen und Tiefen schwankt. In manischen Phasen ist er überschwänglich und entgrenzt, in depressiven antriebslos, leer, fahrig, verzweifelt und hat Suizidgedanken. Für ihn und seine Partnerin ist das ständige Wechselbad der Gefühle ein täglicher Kampf. Für seine Tochter aber, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird, ist dieser kaum zu ertragen.
Gerade das macht den Film so eindringlich: Kinder brauchen keine Diagnose, um zu spüren, dass mit einem Elternteil etwas nicht stimmt. Sie sind Seismografen für Spannungen, Rückzug und Konflikte. Manchmal versuchen sie sogar, Verantwortung für Probleme zu übernehmen, die eigentlich Erwachsene tragen müssten. „Warum vertragt ihr euch nur, wenn es dem Papa schlecht geht? Und: Wenn es dir so schlecht geht, Papa, dann geh’ doch endlich in ein Krankenhaus!“, fordert Mira und findet damit klare Worte für eine Situation, in der ihre Eltern den Überblick verloren haben.
Manchmal verändert sich ein Mensch, den man liebt, ohne, dass man versteht, warum. Gestern war er fröhlich und aufmerksam. Heute ist er kaum noch erreichbar.
Filmemacherin Julia Benczak
Persönlicher Hintergrund
„Der Film gewährt einen Blick durch das Schlüsselloch – in einen dysfunktionalen Familienalltag, von dem Außenstehende oft keine Ahnung haben“, sagt Julia Benczak, die seit 17 Jahren in einer Beziehung lebt und Mutter einer neunjährigen Tochter ist. Seit 20 Jahren arbeitet sie in der Filmbranche. Ihre ersten Erfahrungen sammelte sie als Teil des Ausstattungsteams bei der Fernsehserie „Winzerkönig“. Später studierte sie audiovisuelles Mediendesign in Graz, besuchte die New York Film Academy und die Schule Friedl Kubelka für unabhängigen Film in Wien und produzierte Imagefilme sowie Videoclips. „Bester Papa, manchmal“ ist ihr erster Kurzfilm in Spielfilmlänge.
„Das Drehbuch schrieb ich mit der Psychologin Andria Brandstätter. Meine Tante hat Schizophrenie und ich bekam nach einer Phase massiver Überarbeitung Panikattacken. Außerdem haben Andria und ich in unserem Umfeld erlebt, wie verbreitet Burn-out, Erschöpfungsdepressionen und Angststörungen sind“, erzählt Benczak. Vor psychische Erkrankungen sei niemand gefeit. Sie könnten uns in manchen Phasen des Lebens tief prägen. Doch sie seien niemals das, was einen Menschen in seiner Gesamtheit ausmacht. Auch Jakob sei so viel mehr als seine Erkrankung: „Er ist Vater, Partner, Freund und Mensch mit Stärken, Verletzlichkeiten und Sehnsüchten. Trotz Rückschlägen ist er eine liebenswürdige Seele, die es verdient, als ganzer Mensch gesehen und angenommen zu werden.“
Was Betroffene, aber auch Angehörige lernen sollten
Im Film zeigt Benczak aber auch das Kreuz, das Jakobs Partnerin Jenny auf sich nimmt, als sie versucht, zumindest eine gewisse Normalität im aus den Fugen geratenen Alltag aufrechtzuerhalten und Jakob zu einer Psychotherapie zu bewegen. Eine Erfahrung, die viele Frauen in Beziehungen mit Dysbalancen machen.
Doch als ihm jede Krankheitseinsicht fehlt, weil er auch Hochphasen erlebt und es deshalb nicht für nötig empfindet, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen will, muss sie erkennen: Liebe bedeutet nicht, alles alleine auffangen zu müssen. Auch Angehörige dürfen, ja müssen sogar aus Selbstschutz Grenzen setzen, um nicht unterzugehen – auch dann, wenn Betroffene diese als Zurückweisung missverstehen.
„Egal, ob man selbst erkrankt ist oder Angehöriger eines Betroffenen: Ich wünsche mir, dass wir alle den Mut haben, früher hinzusehen und darüber zu sprechen. Man muss nicht warten, bis alles zusammenbricht. Manchmal beginnt Veränderung schon mit einem einzigen Satz: ,Mir geht es gerade nicht gut – ich glaube, ich brauche Hilfe.’ Das gilt für Betroffene ebenso wie für Angehörige“, so Benczak.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.