Umfrage-Causa: Lange Ermittlungen, kein Durchbruch

Fünf Jahre ist es her, dass Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium und in der ÖVP-Parteizentrale anrückten. Drei Tage nach der großangelegten Razzia trat Sebastian Kurz nach insgesamt 1169 Tagen Kanzlerschaft zurück.