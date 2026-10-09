Bei Bürgern kürzen, aber teure Politämter behalten

Zur Erinnerung: Jeder einzelne auf diesen Posten (drei Blaue, zwei Grüne und ein Schwarzer) kassiert mehr als 11.300 Euro. Pro Monat. Die Wiener Neos-Klubchefin Selma Arapović nimmt vor allem die ÖVP unter Markus Figl in die Pflicht (mit den Roten ist sie in einer Koalition, daher fällt Kritik bekanntlich schwerer). Figl hatte im Sommer im „Krone“-Interview selbst Reformbereitschaft in der Ämterfrage bekundet.