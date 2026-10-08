Zara Tindall packt über ihre harte Erziehung aus!

Im Podcast „Talk Horse“ sprach die 45-Jährige jetzt ungewöhnlich offen über ihre Kindheit und ihren Weg an die Spitze des internationalen Reitsports. Schon als junge Frau stand für Zara fest, dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollte. Doch Begeisterung allein reichte nicht aus. Prinzessin Anne und Ex-Mann Mark Phillips machten ihrer Tochter von Anfang an klar, dass sie keine Unterstützung erwarten dürfe.