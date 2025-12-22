Vorteilswelt
Royals am Arlberg!

Zara & Mike Tindall im Ski‑Urlaub in Österreich

Royals
22.12.2025 16:20
Royale Auszeit vor Weihnachten: Zara und Mike Tindall vergnügten sich mit der Familie in St. ...
Royale Auszeit vor Weihnachten: Zara und Mike Tindall vergnügten sich mit der Familie in St. Anton am Arlberg, bevor in Sandringham die Weihnachtsglocken läuten.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/mike_tindall12)

Kurz bevor in Sandringham der königliche Weihnachtsbaum leuchtet, haben sich Zara und Mike Tindall noch schnell aus dem britischen Winter-Alltag verabschiedet – und sind nach Österreich geflogen! Ziel: Schnee, Berge, Familienzeit.

Die Nichte von König Charles III. und ihr Ehemann gönnten sich wenige Tage vor dem royalen Weihnachtsfest eine Ski-Auszeit in den Alpen. Ex-Rugby-Star Mike Tindall teilte am 21. Dezember ein Video auf Instagram, das die Royals ganz entspannt auf der Piste zeigt – weit weg von Protokoll und Palast.

Ski-Urlaub mit der ganzen Familie
Mit dabei: die Kinder Mia (11) und Lena (7) sowie Zaras Bruder Peter Phillips mit seiner Verlobten Harriet Sperlling. Auch dessen Töchter Savannah (15) und weitere Familienmitglieder reisten mit. Die royale Truppe wohnte in einem edlen Chalet 47 in St. Anton am Arlberg und genoss Skifahren, Après-Ski und Wintersonne.

Mike und Zara Tindall genossen die Zeit am Arlberg.
Mike und Zara Tindall genossen die Zeit am Arlberg.(Bild: www.instagram.com/mike_tindall12)

Zara, Olympiasiegerin im Reitsport, fühlte sich sichtlich wohl im Schnee. In Ski-Jacke und Salopette posierte sie lachend mit Mike für ein Selfie. Er schrieb dazu: „Toller Familien-Skiurlaub – viel Gelächter, viele Erinnerungen!“

Royales Urlaubs-Debüt vor Weihnachten
Für eine stand der Trip besonders im Fokus: Harriet Sperling, die Verlobte von Peter Phillips. Zwar war sie 2025 bereits bei mehreren royalen Terminen dabei – doch dies ist ihr erster Urlaub mit der künftigen Schwiegerfamilie. Auf den Bildern strahlt sie an Peters Seite, auffällig: ihr festlicher Cardigan.

Peter Phillips und Harriet Sperling haben sich im Sommer verlobt.
Peter Phillips und Harriet Sperling haben sich im Sommer verlobt.(Bild: i5 Media 1st August 2025 / Camera Press / picturedesk.com)

Jetzt geht‘s nach Sandringham
Der Timing-Punkt ist kein Zufall: Zara und Mike Tindall feiern Weihnachten traditionell mit der Königsfamilie in Sandringham. Auch 2024 waren sie beim royalen Fest dabei. Der Ski-Trip in Österreich war also der letzte Kurzurlaub, bevor es zurück zu Pflichtterminen, Weihnachtsmesse und Familienritualen ging.

Zara und Mike Tindall beim traditionellen Weihnachtsspaziergang zur Kirche am ersten ...
Zara und Mike Tindall beim traditionellen Weihnachtsspaziergang zur Kirche am ersten Weihnachtstag.(Bild: APA/AFP or licensors)

Ob die Tindalls nach dem Fest noch – wie so oft – in wärmere Gefilde zum Jahreswechsel aufbrechen? Offen. Sicher ist nur: Österreich war ihr letzter Stopp vor dem königlichen Weihnachtsfest.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
