Zara & Mike Tindall im Ski‑Urlaub in Österreich

Royales Urlaubs-Debüt vor Weihnachten

Für eine stand der Trip besonders im Fokus: Harriet Sperling, die Verlobte von Peter Phillips. Zwar war sie 2025 bereits bei mehreren royalen Terminen dabei – doch dies ist ihr erster Urlaub mit der künftigen Schwiegerfamilie. Auf den Bildern strahlt sie an Peters Seite, auffällig: ihr festlicher Cardigan.