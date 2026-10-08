Mit drei hätte Ange fast sein Augenlicht verloren

Dank der Hilfsorganisation Licht für die Welt kann der kleine Bub heute wieder sehen, Fußballspielen und sich auf seine Zukunft freuen. Ange ist einer von 1,4 Millionen Menschen, deren Sehkraft durch eine Operation gerettet werden konnte.
Als Dreijähriger hatte sich Ange beim Fußballspielen am Auge verletzt, seine Schreie waren bis auf das nahegelegene Feld, auf dem seine Eltern arbeiteten, zu hören. Ein Arzt konnte ihm nur schmerzstillende Augentropfen geben. Danach hatte sich die Linse eingetrübt und sich Grauer Star gebildet. Zum Glück gibt es in Burkina Faso die Hilfsorganisation Licht für die Welt, die den Buben in einem Krankenhaus in Ouagadougou operieren lässt.
Unendlich dankbar
Die Kosten für Anreise und OP wurden komplett übernommen. Seine Mutter Eugenie ist unendlich dankbar. „Ich kann meine Freude über das, was sie getan haben, nicht in Worte fassen“, meint sie gerührt. „Für mein Kind wünsche ich mir eine strahlende Zukunft, den jetzt, da er wieder sehen kann, kann er alles tun, was er möchte.“ Nachdem die Gefahr einer Erblindung gebannt war, kann Ange heute auch wieder Fußball spielen.
Der lebensfrohe Bube ist einer von 1,4 Millionen Menschen, deren Sehkraft durch eine Operation gerettet werden konnte. Auch dank der Spenden vieler Österreicher.
Infos unter: licht-fuer-die-welt.at
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