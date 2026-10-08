Mit drei hätte Ange fast sein Augenlicht verloren

Unendlich dankbar

Die Kosten für Anreise und OP wurden komplett übernommen. Seine Mutter Eugenie ist unendlich dankbar. „Ich kann meine Freude über das, was sie getan haben, nicht in Worte fassen“, meint sie gerührt. „Für mein Kind wünsche ich mir eine strahlende Zukunft, den jetzt, da er wieder sehen kann, kann er alles tun, was er möchte.“ Nachdem die Gefahr einer Erblindung gebannt war, kann Ange heute auch wieder Fußball spielen.