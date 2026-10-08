Messer im Spiel: Streit um Eifersucht eskalierte

Auseinandersetzung gipfelte in Gewalt

Der Verdächtige soll die junge Frau zuvor im Streit geschlagen und anschließend mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben. Sie wehrte sich jedoch gegen ihren Angreifer. Hintergrund des heftigen Streits dürfte Eifersucht gewesen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.