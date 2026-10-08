Messer im Spiel: Streit um Eifersucht eskalierte

Nachbarn eines jungen Paares haben am späten Mittwochabend bei der Wiener Polizei Alarm geschlagen. Denn aus der Wohnung der beiden drangen Schreie und Geräusche einer heftigen Auseinandersetzung.
Gegen 22.30 Uhr wählten Ohrenzeugen im Bezirk Margareten den Notruf. Wenig später standen auch schon Polizisten vor der Wohnung des Paares, eines 24-jährigen Serben und seiner 23 Jahre alten Freundin.
Auseinandersetzung gipfelte in Gewalt
Der Verdächtige soll die junge Frau zuvor im Streit geschlagen und anschließend mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben. Sie wehrte sich jedoch gegen ihren Angreifer. Hintergrund des heftigen Streits dürfte Eifersucht gewesen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest, gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, ebenso ein Waffenverbot. Geständig zeigte sich der 24-Jährige in der Vernehmung nicht. Er befand sich zunächst noch in Gewahrsam.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
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