Mediziner im Talk

Pest-Verdacht in Russland: „Alles sehr mysteriös“

Krone zu Mittag Clips
07.10.2026 17:00
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Ein Todesfall in einem Pest-Forschungszentrum in Sibirien sorgt international für Aufregung. Eine Mitarbeiterin starb an einer schweren Lungenentzündung unbekannter Herkunft – jetzt fordern die USA und die WHO von Russland mehr Informationen und Transparenz. Wie ungewöhnlich ist ein solcher Fall und was könnte tatsächlich dahinterstecken? Darüber und über die Frage, wie ernst die Lage einzuschätzen ist, spricht Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien im krone.tv-Interview.

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