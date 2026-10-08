Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefällt nicht jedem

Spiderman tanzt in Wiener U-Bahnen und geht viral

Wien
08.10.2026 16:00
Mit seinen Videos erreicht der tanzende Superheld weltweit Menschen: Schon 8,9 Millionen Likes ...
Mit seinen Videos erreicht der tanzende Superheld weltweit Menschen: Schon 8,9 Millionen Likes hat er auf TikTok erhalten.(Bild: TikTok/vienspidey, Krone KREATIV)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Mit Maske und Tanzeinlagen mischt „Vienna Spidey“ derzeit Wiens U-Bahnen auf. Während manche Fahrgäste begeistert sind, bekommt der Superheld auch den Wiener Grant zu spüren.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer derzeit mit den Linien U1 oder U2 durch die Bundeshauptstadt fährt, könnte plötzlich einem waschechten Superhelden gegenüberstehen. Denn statt sich von Dach zu Dach zu schwingen, hat es „Vienna Spidey“ nämlich auf die Öffis abgesehen. Mit Maske, Spinnenanzug und jeder Menge Tanz-Moves sorgt er dort für überraschte Blicke – und im besten Fall für ein Lächeln.

Die Idee kam ihm gemeinsam mit einem Freund, so der Superheld im „Krone“-Gespräch. Inspiriert von der Comicfigur und Videos von Menschen, die in U-Bahnen tanzen, wollte er das Ganze nach Wien bringen.

„Eine Schulklasse ist mir nachgerannt“
Seither steigt er maskiert in die Öffis und legt zu verschiedenen Liedern los. Schulklasse jagte Spider-Man durch die U-Bahn. Die Reaktionen der Wiener können unterschiedlicher kaum sein. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem maskierten Mann: „Eine ganze Schulklasse ist mir nachgerannt und wollte Fotos mit mir machen.“

Immer wieder stehen Fahrgäste sogar spontan auf und tanzen mit. Andere erkennen den maskierten Tänzer bereits und machen deswegen mit – immerhin sammelte er mit seinem TikTok-Account (@vienspidey) schon mehr als acht Millionen Likes. Doch den berüchtigten Wiener Grant bekommt selbst Spider-Man zu spüren: „Ich wurde schon mehrmals beschimpft und sogar geschlagen“, erzählt er. Inzwischen sei er aber vorsichtiger geworden.

Nicht jeder Fahrgast ist von seinen Einlagen begeistert.
Nicht jeder Fahrgast ist von seinen Einlagen begeistert.(Bild: TikTok/vienspidey, Krone KREATIV)

Spidermans wahre Identität bleibt verborgen
Und wer steckt eigentlich unter der Maske? Das soll – ganz in gewohnter Superhelden-Manier – geheim bleiben. Zumindest versucht er es. Seine engsten Freunde haben ihn nämlich schnell durchschaut: „Sie haben mich an meinen Bewegungen sofort erkannt.“

Aber auch Polizei und Sicherheitsmitarbeiter sind auf den tanzenden Superhelden bereits aufmerksam geworden. Probleme gebe es dabei meist keine: „Ich bleibe immer respektvoll und meistens sind Polizei und Security auch sehr nett“, beteuert er. Aufhören will „Vienna Spidey“ trotz des ein oder anderen Grantlers jedenfalls nicht. Denn hinter den skurrilen Tänzen steckt ein simples, aber für ihn umso schöneres Ziel: „Für mich ist das Wichtigste, die Leute zum Lachen zu bringen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
08.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
10° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
12° / 23°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
11° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
9° / 25°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
208.002 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
118.353 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
90.431 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2007 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1191 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
827 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Mehr Wien
Gefällt nicht jedem
Spiderman tanzt in Wiener U-Bahnen und geht viral
Nächtliche Attacke
85-Jährige vergewaltigt: Verdächtiger festgenommen
Nachbarn in Sorge
Messer im Spiel: Streit um Eifersucht eskalierte
Anmeldung geöffnet
Job-Speeddating: In wenigen Minuten zur Lehrstelle
Opfer verprügelt
Feiges Duo will Teenager berauben und scheitert
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf