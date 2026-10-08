Spiderman tanzt in Wiener U-Bahnen und geht viral

Mit Maske und Tanzeinlagen mischt „Vienna Spidey“ derzeit Wiens U-Bahnen auf. Während manche Fahrgäste begeistert sind, bekommt der Superheld auch den Wiener Grant zu spüren.
Wer derzeit mit den Linien U1 oder U2 durch die Bundeshauptstadt fährt, könnte plötzlich einem waschechten Superhelden gegenüberstehen. Denn statt sich von Dach zu Dach zu schwingen, hat es „Vienna Spidey“ nämlich auf die Öffis abgesehen. Mit Maske, Spinnenanzug und jeder Menge Tanz-Moves sorgt er dort für überraschte Blicke – und im besten Fall für ein Lächeln.
Die Idee kam ihm gemeinsam mit einem Freund, so der Superheld im „Krone“-Gespräch. Inspiriert von der Comicfigur und Videos von Menschen, die in U-Bahnen tanzen, wollte er das Ganze nach Wien bringen.
„Eine Schulklasse ist mir nachgerannt“
Seither steigt er maskiert in die Öffis und legt zu verschiedenen Liedern los. Schulklasse jagte Spider-Man durch die U-Bahn. Die Reaktionen der Wiener können unterschiedlicher kaum sein. Besonders in Erinnerung geblieben ist dem maskierten Mann: „Eine ganze Schulklasse ist mir nachgerannt und wollte Fotos mit mir machen.“
Immer wieder stehen Fahrgäste sogar spontan auf und tanzen mit. Andere erkennen den maskierten Tänzer bereits und machen deswegen mit – immerhin sammelte er mit seinem TikTok-Account (@vienspidey) schon mehr als acht Millionen Likes. Doch den berüchtigten Wiener Grant bekommt selbst Spider-Man zu spüren: „Ich wurde schon mehrmals beschimpft und sogar geschlagen“, erzählt er. Inzwischen sei er aber vorsichtiger geworden.
Spidermans wahre Identität bleibt verborgen
Und wer steckt eigentlich unter der Maske? Das soll – ganz in gewohnter Superhelden-Manier – geheim bleiben. Zumindest versucht er es. Seine engsten Freunde haben ihn nämlich schnell durchschaut: „Sie haben mich an meinen Bewegungen sofort erkannt.“
Aber auch Polizei und Sicherheitsmitarbeiter sind auf den tanzenden Superhelden bereits aufmerksam geworden. Probleme gebe es dabei meist keine: „Ich bleibe immer respektvoll und meistens sind Polizei und Security auch sehr nett“, beteuert er. Aufhören will „Vienna Spidey“ trotz des ein oder anderen Grantlers jedenfalls nicht. Denn hinter den skurrilen Tänzen steckt ein simples, aber für ihn umso schöneres Ziel: „Für mich ist das Wichtigste, die Leute zum Lachen zu bringen.“
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