Spiderman tanzt in Wiener U-Bahnen und geht viral

Aber auch Polizei und Sicherheitsmitarbeiter sind auf den tanzenden Superhelden bereits aufmerksam geworden. Probleme gebe es dabei meist keine: „Ich bleibe immer respektvoll und meistens sind Polizei und Security auch sehr nett“, beteuert er. Aufhören will „Vienna Spidey“ trotz des ein oder anderen Grantlers jedenfalls nicht. Denn hinter den skurrilen Tänzen steckt ein simples, aber für ihn umso schöneres Ziel: „Für mich ist das Wichtigste, die Leute zum Lachen zu bringen.“