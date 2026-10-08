Schleifarbeiten bei Tankstelle führen zu Explosion

Laut Polizeiangaben hatte der Österreicher gegen 14 Uhr bei der Tankstelle im Bezirk Güssing gearbeitet. Er hatte in einem sogenannten Domschacht (ein Wartungs- bzw. Zugangsschacht, Anm.) mit einer elektrischen Schleifmaschine Arbeiten durchgeführt – es kam zum Funkenflug und zur Explosion. Die im Schacht vorhandenen Spritdämpfe hatten sich entzündet.