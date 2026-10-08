Schleifarbeiten bei Tankstelle führen zu Explosion

Dramatischer Zwischenfall am Mittwochnachmittag im Burgenland: Bei einer Tankstelle im Bezirk Güssing kam es zu einer Explosion. Ein 70-Jähriger wurde schwer verletzt.
Laut Polizeiangaben hatte der Österreicher gegen 14 Uhr bei der Tankstelle im Bezirk Güssing gearbeitet. Er hatte in einem sogenannten Domschacht (ein Wartungs- bzw. Zugangsschacht, Anm.) mit einer elektrischen Schleifmaschine Arbeiten durchgeführt – es kam zum Funkenflug und zur Explosion. Die im Schacht vorhandenen Spritdämpfe hatten sich entzündet.
Der 70-jährige Österreicher erlitt schwere Verbrennungen. Ein Notarzthubschrauber wurde angefordert, das Opfer nach der Erstversorgung ins LKH Graz geflogen.
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