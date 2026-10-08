Presley teilt seltenes Foto ihrer Enkeltöchter

Sie gehören unübersehbar zur Presley Familie! Zum 18. Geburtstag ihrer Enkelinnen Harper und Finley veröffentlichte Oma Priscilla ein seltenes Foto der beiden auf ihrem Instagram-Account.
Für dieses posierten die Teenie-Girls ganz in Schwarz gekleidet vor dem Meer. Während Harper eine Brünette ist, ließ sich Schwester Finley ihr langes Haar platinblond färben.
Die Ex-Ehefrau von Elvis Presley (81) schrieb dazu: „Happy Birthday Harper & Finley“ – inklusive Herz-Emoji – sehen Sie das Posting hier:
„Starke Presley-DNA“
Die Zwillinge sind die Töchter der verstorbenen Lisa Marie Presley und ihres vierten Ex-Mannes, dem Musiker Michael Lockwood. Viele Fans waren sich in der Kommentarspalte einig: Die Mädchen sind eine perfekte Mischung aus ihrer Mutter und Großmutter. Dazu habe ihnen auch ihr legendärer Großvater Elvis Presley seine Gene deutlich sichtbar mitgegeben.
„Das ist definitiv starke Presley-DNA – bis in die vierte Generation“, schrieb ein Fan. Ein anderer kam aus dem Staunen kaum heraus: „Ich kann nicht glauben, wie sehr Harper dir ähnelt, Priscilla, und wie sehr Finley wie Lisa und ein junger Elvis aussieht.“
Tragischer Tod mit 54 Jahren
Lisa Marie Presley starb im Jänner 2023 im Alter von nur 54 Jahren. Die einzige Tochter von Elvis und Priscilla Presley hatte in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas einen Herzstillstand erlitten. Neben ihren Zwillingen hinterließ Lisa Marie auch ihre älteste Tochter Riley Keough (37), die aus ihrer ersten Ehe mit Danny Keough stammt.
Lisa Maries Sohn Benjamin Keough hatte im Juli 2020 im Alter von nur 27 Jahren Suizid begangen.
Im Mai sprach Priscilla Presley darüber, dass sie ihre Enkelinnen kaum zu Gesicht bekäme, da sie mit ihrem eigenen Leben beschäftigt seien: „Sie haben ihre Freunde und machen ihr eigenes Ding.“
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