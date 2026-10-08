Presley teilt seltenes Foto ihrer Enkeltöchter

„Starke Presley-DNA“

Die Zwillinge sind die Töchter der verstorbenen Lisa Marie Presley und ihres vierten Ex-Mannes, dem Musiker Michael Lockwood. Viele Fans waren sich in der Kommentarspalte einig: Die Mädchen sind eine perfekte Mischung aus ihrer Mutter und Großmutter. Dazu habe ihnen auch ihr legendärer Großvater Elvis Presley seine Gene deutlich sichtbar mitgegeben.