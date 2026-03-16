Priscilla Presley räumt mit Gerücht um Fergie auf

Die US-Klatschplattform „Page Six“ berichtete, die skandalumwobene Ex-Frau vom ehemaligen Prinzen Andrew, Fergie, sei nach Verlust ihres königlichen Wohnsitzes vorübergehend bei Freunden untergekommen. Unter anderem bei Priscilla Presley – das sei Blödsinn, stellt die Elvis-Ex nun in der „Krone“ klar.
Priscilla Presley, Ex-Frau von King of Rock'n'Roll Elvis Presley, weilt seit vergangener Woche in Österreich. Die „Krone“ begleitete die 80-Jährige fast täglich. Seit Montag steht nun Salzburg auf dem Tourplan der Elvis-Ex. In ihrem Stammhotel, dem Elixhauser Wirt, gab es zur Einstimmung aufs Salzburger Land am Montagabend ein feines Dinner mit geladenen Gästen.
Weniger fein findet Priscilla Presley die wilden Gerüchte, die derzeit über sie im Umlauf sind. Freilich stimme es nicht, dass sie der skandalumwitterten Ex von Englands ehemaligen Prinzen Andrew, Fergie, Unterschlupf gewähre. Woher diese Falschinformation stammt, kann sich Presley beim besten Willen nicht erklären.
Auch sonst steht Presley auf Fragen aller Art ehrlich Rede und Antwort. Fans bietet sich die nächste Möglichkeit schon am Mittwoch im Stadttheater Hallein. Dort zeigt sie auch persönliche Filmausschnitte – darunter Hochzeitsaufnahmen und private Videoaufnahmen aus Graceland in Memphis, Tennessee.
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