Priscilla Presley räumt mit Gerücht um Fergie auf

Priscilla Presley, Ex-Frau von King of Rock'n'Roll Elvis Presley, weilt seit vergangener Woche in Österreich. Die „Krone“ begleitete die 80-Jährige fast täglich. Seit Montag steht nun Salzburg auf dem Tourplan der Elvis-Ex. In ihrem Stammhotel, dem Elixhauser Wirt, gab es zur Einstimmung aufs Salzburger Land am Montagabend ein feines Dinner mit geladenen Gästen.