Teure Parfüms gestohlen: Zwei Tatverdächtige

Duftendes Diebesgut: Zwei rumänische Staatsangehörige stehen unter Verdacht, im Kärntner Bezirk Wolfsberg hochwertige Parfüms im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen zu haben. Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen in ihrem Pkw stoppen und die Parfüms sicherstellen.
Nach umfangreichen Untersuchungen konnten Polizeibeamte der Bezirksstelle Wolfsberg zwei Tatverdächtige eines Diebstahls ausmachen. Ein 28-Jähriger und ein 36-Jähriger – beide rumänische Staatsangehörige – sollen in diesem Zusammenhang hochwertige Parfüms im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen haben.
Tatverdächtige stahlen in mehreren Geschäften
Der Diebeszug ereignete sich dabei laut Erhebungen an mehreren Tagen und in fünf unterschiedlichen Geschäften. Beide Männer konnten schließlich von der Polizei mit ihrem Pkw angehalten und die Parfümflaschen sichergestellt werden.
Auf Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurden die Verdächtigen festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Beiden Männern wird die Schubhäft verhängt und ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot erlassen.
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