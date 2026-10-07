Papa Preining: “His eyes lit up right away”

With a 23-point lead, Thomas Preining will take the wheel of his Porsche starting tomorrow at the Hockenheimring for the DTM grand finale. Six drivers—theoretically including fourth-place Tyrolean Mercedes driver Lucas Auer—are still in contention for the title; the Linz native’s toughest competitors are Maro Engel (Mercedes) and two-time champion Marco Wittmann (BMW).