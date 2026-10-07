Linzer in the Running for the DTM Title
Papa Preining: “His eyes lit up right away”
Porsche driver Thomas Preining has a chance to be crowned DTM champion again this weekend at the Hockenheimring, following his 2023 title. His father, Andreas, spoke with the “Krone” beforehand about the Linz native’s early days and his nerves.
With a 23-point lead, Thomas Preining will take the wheel of his Porsche starting tomorrow at the Hockenheimring for the DTM grand finale. Six drivers—theoretically including fourth-place Tyrolean Mercedes driver Lucas Auer—are still in contention for the title; the Linz native’s toughest competitors are Maro Engel (Mercedes) and two-time champion Marco Wittmann (BMW).
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