Das „Mauerwerk“ feiert den ersten Geburtstag

Erfolgreiches erstes Jahr

„Wenn man sich die aktuelle Situation in der Gastronomie und insbesondere in der Nachtgastronomie ansieht, ist es alles andere als selbstverständlich, nach einem Jahr so positiv zurückblicken zu können. Für uns war dieses erste Jahr eine intensive und besondere Reise – mit unzähligen Eindrücken, wertvollen Erfahrungen und vielen Herausforderungen, an denen wir gewachsen sind“, so die Eigentümer des Mauerwerks, David Hofer und Jörg Söls zum ersten Geburtstag ihrer Eventlocation. Zu verdanken sei der Erfolg den Gästen, den Partnern und selbstverständlich dem Team.