Das „Mauerwerk“ feiert den ersten Geburtstag

Das Szene-Lokal ist ein Jahr nach seiner Eröffnung eine fixe Größe im Nachtleben der Landeshauptstadt geworden – was angesichts der strauchelnden Nachtgastronomie keine Selbstverständlichkeit ist.
Weit mehr als nur einen neuen Impuls erhielt die Gastronomie- und Veranstaltungsszene von Eisenstadt mit der Eröffnung des Mauerwerks im Oktober 2025. Die Bar mit ihren drei Etagen hat sich in kürzester Zeit für viele zu einem Fixpunkt im Nachtleben der Landeshauptstadt entwickelt. Ein Jahr später wird nun positive Bilanz gezogen.
Erfolgreiches erstes Jahr
„Wenn man sich die aktuelle Situation in der Gastronomie und insbesondere in der Nachtgastronomie ansieht, ist es alles andere als selbstverständlich, nach einem Jahr so positiv zurückblicken zu können. Für uns war dieses erste Jahr eine intensive und besondere Reise – mit unzähligen Eindrücken, wertvollen Erfahrungen und vielen Herausforderungen, an denen wir gewachsen sind“, so die Eigentümer des Mauerwerks, David Hofer und Jörg Söls zum ersten Geburtstag ihrer Eventlocation. Zu verdanken sei der Erfolg den Gästen, den Partnern und selbstverständlich dem Team.
Geburtstagsfeier am Samstag
Angesichts dieses Meilensteins wird diesen Samstag gefeiert. Beginn ist um 20 Uhr mit Happy Hour und Gratis-Shot. Musikalisch werden DJ Koolbreak & Friends einheizen. „Gleichzeitig sind schon die nächsten spannenden Events für die kommenden Monate geplant“, verraten Hofer und Söls.
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