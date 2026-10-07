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Ski-Musical gibt es jetzt als Reeperbahn-Version

Land & Leute
07.10.2026 21:00
(Bild: SLT / Tobias Witzgall)
Porträt von Elisa Torner
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Elisa Torner und Nikolaus Klinger

Der eine oder andere hat sich auf der Reeperbahn in Hamburg sicher schon einmal verliebt. Aber wohl nicht auf diese Art und Weise: „Hotel Skiverliebt“ heißt Salzburgs Musical-Export, der ab Anfang November im Schmidt Tivoli Theater auf der deutschen Unterhaltungsmeile gezeigt wird. 

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Die Originalfassung des Musicals, das eine Liebeserklärung an den Skisport ist, feierte ihre Uraufführung Anfang 2025 in der Mozartstadt. Das Stück wurde anlässlich der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm als Auftragswerk von Martin Lingnau komponiert. Eine glückliche Fügung: Denn Martin Lingnau, Komponist von „Hotel Skiverliebt“, ist künstlerischer Leiter des Hamburger Theaters.

Alfons Haider spielte in der Originalfassung mit.
Alfons Haider spielte in der Originalfassung mit.(Bild: SLT / Tobias Witzgall)

In der Salzburger Originalfassung schlüpfte damals Publikumsliebling Alfons Haider in der Rolle des Bürgermeisters. In der Reeperbahn-Fassung wird er nicht mehr dabei sein. Auch die restlichen Rollen werden mit dem hauseigenen Ensemble des Theaters besetzt.

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Worauf sich das Hamburger Publikum einstellen kann? Im Mittelpunkt des Musicals steht die Abfahrerin Anna Maier. Sie ist Österreichs größte Hoffnung auf eine Goldmedaille, droht an den Erwartungshaltungen von Trainer Franz und dem WM-Organisator Joe aber zu zerbrechen.

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