Beim Hubertushof steht das Du im Vordergrund. Willkommen sind in der Gaststube in St. Johann im Pongau alle – von Businessreisenden bis hin zu Familien, die etwas zu feiern haben. Hans-Peter und Margreth Kulterer sind dabei schon die dritte Generation der Wirtshausfamilie.
„Für einen Wirt zählt die Bodenständigkeit, Essen, Trinken, Schatzen“, fasst Margreth Kulterer ihre Philosophie zusammen. „Das ,Sie’ bleibt vor der Tür, wir sind per Du“, ergänzt ihr Mann Hans-Peter.
An den Wochenenden haben wir extrem viele Familienfeiern – von der Taufe über Geburtstage und Hochzeiten bis zu Beerdigungen. Wir begleiten den Gast bei freudigen und traurigen Momenten.
Hans-Peter Kulterer
Wirt der Hubertusstube
Gemeinsam betreiben sie den Hubertushof in St. Johann im Pongau in dritter Generation. „Die Großeltern haben den Betrieb seit 1966, die Eltern haben 1989 übernommen“, erzählt er.
Dabei sei es wichtig, sich nicht auf bestimmte Gäste zu spezialisieren. „Von Menschen, die nur schnell ein paar Frankfurter wollen über Businessreisende bis hin zu Familienfeiern sollen sich alle wohlfühlen“, sind sich die Wirtsleute einig.
Auf der Speisekarte stehen vom einfachen Brat’l bis zum Filetsteak allerhand Gerichte. „Man darf sich bei klassischer Wirtshausküche schon etwas hinauslehnen, muss aber am Boden bleiben und wissen, wo die Wurzeln liegen“, so Hans-Peter.
Bei den Gästen kommt die Kombination gut an: „Die Preis-Leistung passt, alle sind freundlich und die Küche ist gut“, erzählt Stammgast Mario Reiter. Besonders gern mag er den Grillteller und die Wildwochen. Kein Wunder: waren bereits die Großeltern der Wirte selbst Jäger. Den Schein hat Hans-Peter auch, aber „ich bin als Ausgleich zur Arbeit lieber bei der Bergrettung“.
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