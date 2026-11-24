Bei den Gästen kommt die Kombination gut an: „Die Preis-Leistung passt, alle sind freundlich und die Küche ist gut“, erzählt Stammgast Mario Reiter. Besonders gern mag er den Grillteller und die Wildwochen. Kein Wunder: waren bereits die Großeltern der Wirte selbst Jäger. Den Schein hat Hans-Peter auch, aber „ich bin als Ausgleich zur Arbeit lieber bei der Bergrettung“.