Die „Burgenland-Sonne“ erobert auch Gastgärten

Standortmarke ist 15 Millionen Euro wert

Weit herumgekommen ist sie bereits: Sie fährt auf Bussen durchs Land, ist auf Kliniken und Hochschulen ebenso zu finden wie auf heimischen Produkten. Selbst bei der Fußball-WM in Amerika, Kanada und Mexiko war sie auf den Trikots der österreichischen Nationalmannschaft mit dabei. Und das Markenzeichen hat mittlerweile auch einen beachtlichen Wert: Das European Brand Institute bezifferte den Wert der Standortmarke zuletzt mit 15 Millionen Euro.