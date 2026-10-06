Florianis probten den Ernstfall im Tunnel

Bergeschere im Einsatz

In den Unfallautos befanden sich insgesamt drei eingeklemmte Insassen. Diese mussten mittels Bergeschere und Spreizer befreit werden. Gleichzeitig galt es, sieben Personen (Übungspuppen), die aus dem verrauchten Tunnel fliehen wollten, zu retten: Sie hatten eine Rauchgasvergiftung erlitten und waren bewusstlos zusammengebrochen.