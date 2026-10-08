Wien feiert „seine“ Nöstlinger mit Neuem für Fans

Von Anfang an literarische Anwältin der Kinder

Das Literaturmuseum zeigt ab Mittwoch in der Ausstellung „Fliegende Katzen im Gemeindebau“ Teile von Nöstlingers Nachlass, der 2025 erworben wurde. Zu sehen sind dabei unter anderem Manuskriptseiten der „feuerroten Friederike“ mit den Original-Illustrationen der gelernten Grafikerin. Das Erstlingswerk der damals 34-Jährigen zeigte bereits, wohin die literarische Reise gehen würde: Ohne jede Betulichkeit thematisierte sie darin das Thema Mobbing, bevor es das Wort überhaupt gab. Am Eröffnungsabend ist auch Nöstlingers Tochter Christiana zu Gast und erzählt von ihrer Mutter.