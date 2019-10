Christine Nöstlinger wird 1936 in Wien geboren

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 13. Oktober 1936 erblickt mit Christine Nöstlinger eine der populärsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen das Licht der Welt. Im Laufe ihres Lebens verfasste Nöstlinger über 100 Bücher und prägte damit ganze Generationen.