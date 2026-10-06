Was Jaksch als Parteichef anders machen würde

Ob Herausforderer Mario Jaksch der neue Obmann der Freiheitlichen wird, steht noch in den Sternen und wird erst am 18. Oktober entschieden. An Tatendrang mangelt es dem Bruckneudorfer jedenfalls nicht. Schon jetzt hat er einen Plan vorgelegt, wie es im Fall seiner Wahl mit der Partei weitergehen würde. In den ersten 100 Tagen will der Freiheitliche einen Kassasturz machen, alle Bezirke besuchen, um den Status quo sowie Probleme zu erheben, und einen Plan für die Gemeinderatswahl 2027 aufstellen.