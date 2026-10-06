AfD-Landtagspräsident bekam Gesetzbuch und Rose

Vertreterinnen und Vertreter von CDU und BSW überreichten Rausch (35) jeweils einen Blumenstrauß, Grüne und Linke blieben auf ihren Plätzen sitzen. Wie berichtet, wurde der 35-Jährige aber nicht nur von Abgeordneten seiner eigenen Fraktion gewählt. Er erhielt insgesamt 48 Stimmen, damit neun außerhalb seiner eigenen Partei. Zuvor hatte das BSW (fünf Sitze) die Unterstützung für den Bewerber erklärt. SPD, Grüne und Linke hatten angekündigt, bei der Wahl Rauschs mit Nein zu stimmen.



Die SPD ruft zum Protest gegen den neuen Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt auf: