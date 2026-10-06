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Vienna is cutting costs, but:

One Club Received 52 Grants in Just One Year

Nachrichten
06.10.2026 18:30
Despite austerity measures, Vienna’s City Councilor for Culture, Veronica Kaup-Hasler, has ...
Despite austerity measures, Vienna’s City Councilor for Culture, Veronica Kaup-Hasler, has allocated a significant amount of money to various art and cultural projects ...(Bild: Krone-Collage/Zwefo, Oliver Lovey)
Porträt von Michael Pommer
Porträt von Alexander Schönherr
Von Michael Pommer und Alexander Schönherr

Vienna needs to cut costs, is in desperate need of money, and keeps raising fees—yet at the same time, the city is throwing millions out the window on bizarre organizations, as revealed by the City Audit Office and the City of Vienna’s Culture Report. Among other things, funding is even available for niche programs: from strip clubs to Burkina Faso... 

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As vital as art and culture are to the soul of this city, the jungle of grants that has grown up around them is just as absurd. Yet hidden within this thicket lie plenty of opportunities to balance the budget without endless fee hikes.

Auditors from the City Audit Office put MA 7—part of the department headed by City Councilor for Culture Veronica Kaup-Hasler (SPÖ ticket)—through a thorough examination and uncovered all sorts of problems:

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