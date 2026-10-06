Germanwings: Gericht wies Klage Hinterbliebener ab

Am 24. März 2015 war eine Germanwings-Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen abgestürzt. 144 Passagierinnen und Passagiere sowie sechs Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die meisten Todesopfer kamen aus Deutschland und Spanien. Ermittlungen ergaben, dass der damalige Co-Pilot das Flugzeug absichtlich gegen einen Berg gesteuert hatte. Er hatte an psychischen Problemen gelitten und war für den Absturztag eigentlich krankgeschrieben. Das hatte er jedoch seinem Arbeitgeber vorenthalten. Für die Tat nutzte er einen Toilettengang des Piloten aus, um sich im Cockpit einzuschließen.