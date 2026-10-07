Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wiener Privatschule

Intimes Video der Mitschülerin (15) verbreitet

Gericht
07.10.2026 08:00
Das Video verbreitete sich in der ganzen Schule.
Das Video verbreitete sich in der ganzen Schule.(Bild: Krone-Collage/stock.adobe.com null, Mario Urbantschitsch)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Tatort katholische Privatschule in Wien: Nach den Ferien tuschelte die ganze Klasse über die Sequenz, die eigentlich nur für jenen Burschen gedacht war, den die Fünftklässerin verehrt hatte. Der Jugendliche wurde nun in Wien deswegen verurteilt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Durch Sie wurde das Mädchen zum Gespött für die ganze Schule. Das ist sehr belastend für eine 15-Jährige“, sagt die Opfervertreterin am Ende des Prozesses gegen einen 2009 geborenen Burschen im Wiener Landl. Verschlimmert sei es für die Jugendliche worden, weil der Angeklagte am ersten Verhandlungstag behauptet hatte, dass sie sich das nur ausgedacht hat, weil er nichts von ihr wollte.

Das Drama spielte sich vor zwei Jahren an einer katholischen Privatschule ab, Beschuldigter und Opfer stammen beide aus gutem Hause. In der fünften Klasse schwärmte die 15-Jährige für den Angeklagten – offenbar schickten sie sich gegenseitig Fotos und Videos, die Schülerin schließlich auch eines, in dem sie sich intim berührte.

Zitat Icon

Die Schulung „Sicher Net“, die mein Mandant jetzt per Weisung besuchen muss, sollten viel mehr Kinder absolvieren.

Anwalt Nikolaus Rast

Bild: zVg

Freunde filmten Handy ab und die Lawine rollte
Und was macht der von Anwalt Nikolaus Rast verteidigte Schwarm? Er zeigt das Video zwei Freunden, lässt es diese sogar abfilmen.

Dann eskalierte die Situation. Als das Mädchen nach den Ferien in den Unterricht zurückkehrte, merkte es sofort, dass etwas nicht stimmte. In der Klasse wurde getuschelt und bald war klar: Alle oder zumindest viele Mitschüler hatten das abgefilmte intime Video gesehen. Zur Anzeige gebracht wurde das vom beschämten Opfer schließlich im März 2026.

Straftat
Bildliche sexualbezogene Darstellungen minderjähriger Personen
Strafrahmen
Bis zu 1 Jahre Haft (JGG)
Urteil
4 MONATE BEDINGT
rechtskräftig

Der gut erzogen wirkende Jugendliche musste sich wegen der Weitergabe von pornografischen Darstellungen Minderjähriger verantworten – ihm drohten bis zu eineinhalb Jahre Haft. Nachdem am Dienstag neue Chats präsentiert wurden, änderte der Schüler seine Verantwortung und gesteht schließlich. „Es war ein weiter Weg bis zum Geständnis und es kam nur aufgrund der erdrückenden Beweislage zustande“, sagt die Richterin, ehe sie vier Monate bedingte Haft ausspricht.

500 Euro Schmerzensgeld für das Mädchen
„Die heutige Jugend ist leider so geworden“, sagt Verteidiger Nikolaus Rast, der froh darüber ist, dass sein junger Mandant auch die gerichtliche Weisung bekommen hat, am Programm „Sicher Net“ teilzunehmen, wo an der Medienkompetenz und dem legalen Verhalten im Netz gearbeitet wird. „Die Schulung sollten viel mehr Kinder absolvieren.“

Dem Mädchen, das nach dem Vorfall eine Therapie benötigte, muss der Bursche 500 Euro symbolisches Schmerzensgeld zahlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
07.10.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.493 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
199.877 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
144.498 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1531 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Gericht
Meinl-Reisinger klagte
„Geldkoffer“: FPÖ muss erneut Entschädigung zahlen
In Wiener Privatschule
Intimes Video der Mitschülerin (15) verbreitet
Krone Plus Logo
Drogenmilieu-Prozess
Verdacht: Kokain vom Standl am Christkindlmarkt
Vor Tiroler Supermarkt
Frau bedrohte im Wahn Passanten mit Bastelschere
Blackout im Hotel
Nach Filmriss und Randale folgt die Ratenzahlung
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf