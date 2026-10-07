Intimes Video der Mitschülerin (15) verbreitet

„Durch Sie wurde das Mädchen zum Gespött für die ganze Schule. Das ist sehr belastend für eine 15-Jährige“, sagt die Opfervertreterin am Ende des Prozesses gegen einen 2009 geborenen Burschen im Wiener Landl. Verschlimmert sei es für die Jugendliche worden, weil der Angeklagte am ersten Verhandlungstag behauptet hatte, dass sie sich das nur ausgedacht hat, weil er nichts von ihr wollte.