Schüleraktion sorgt für billigere Döner bis Juli

Ob in der Schülervertretung, im Jugendrat in Klagenfurt oder – wie nun – auf eigene Faust: Der 17-jährige Michael Griesser widmet sich der Arbeit für die Jugend! „Ich habe in meinem Umkreis nachgefragt, was man für Jugendliche verbessern könnte“, erzählt der engagierte Klagenfurter der „Krone“.